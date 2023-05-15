«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Беленицким

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Михаилом Беленицким.

Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано на два года, до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Беленицкий сыграл в 25 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирал 2,5 очка, делал 1,4 подбора и 0,5 передачи.

В сезоне-2022/23 «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где в 1/4 финала проиграл в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).