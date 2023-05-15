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15 мая, 18:48

«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Беленицким

Мария Гусева
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«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Михаилом Беленицким.

Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано на два года, до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Беленицкий сыграл в 25 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирал 2,5 очка, делал 1,4 подбора и 0,5 передачи.

В сезоне-2022/23 «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где в 1/4 финала проиграл в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).

Источник: https://nn-basket.ru/news/mihail-beleniczkij-i-pari-nn-vmeste-eshhe-na-dva-goda/
баскетбол
БК Нижний Новгород
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