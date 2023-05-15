Антонов заявил, что нападение на Шведа стало для него шоком

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал, как отреагировал на новость об избиении своего партнера по команде Алексея Шведа.

«Я узнал, когда на нашем сайте опубликовали про это новость. Для меня это было таким шоком. Сразу начали звонить люди, которые следят за баскетболом, чтобы узнать какие-то подробности. Никто из нас не защищен от бытового конфликта, потому что все чем-то недовольны и возмущаются. То, что это произошло, конечно, неправильно. Следствие сейчас идет, и я думаю, все закончится самым справедливым решением для хулиганов. Нужно учиться разговаривать и решать словами какой-то конфликт. Сейчас главное — Алексею восстановиться, чтобы не было побочных эффектов. Он старался быть позитивным, улыбался. Когда у тебя две трещины в черепе, приходиться лежать, так как сложно сидеть и стоять. В больнице он говорил, что максимум ходит до туалета и обратно. Леха пожелал нам удачи в серии за бронзу. Мы пожелали ему скорейшего восстановления и попрощались. Сейчас его уже выписали, но ему надо соблюдать постельный режим», — приводит слова Антонова «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что для Шведа сейчас лучше отлежаться и восстановиться.

«Это опорно-двигательный аппарат и непонятно, как это может сказаться в будущем», — добавил Антонов.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Позже стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.