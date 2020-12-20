«Нижний Новгород» победил «Енисей»

«Нижний Новгород» одержал третью победу подряд в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда на своей площадке победила «Енисей» со счетом 83:79.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 83:79 (29:19, 15:12, 16:15, 23:33)

20 декабря. Нижний Новгород. «ФОК «Мещерский»».