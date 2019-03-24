"Нижний Новгород" обыграл "Зелену-Гуру" благодаря 24 очкам Комолова

"Нижний Новгород" победил "Зелену-Гуру" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 22:15). Самым результативным игроком в составе победителей стал Артем Комолов, набравший 24 очка.

"Нижний Новгород" набрал 32 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Зелена-Гура" с 24 баллами занимает 12-е место.

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"Нижний Новгород" - "Зелена-Гура" - 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 22:15)

24 марта. Нижний Новгород. "Дворец спорта".

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