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«Парма» в третьем овертайме победила «Астану»

16:22
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«Парма» в третьем овертайме переиграла «Астану» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 108:101 в пользу хозяев.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Астана» (Нур-Султан) — 108:101 ОТ (24:24, 17:14, 19:20, 16:18, 32:25)

19 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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