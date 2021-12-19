«Парма» в третьем овертайме победила «Астану»
«Парма» в третьем овертайме переиграла «Астану» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 108:101 в пользу хозяев.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Астана» (Нур-Султан) — 108:101 ОТ (24:24, 17:14, 19:20, 16:18, 32:25)
19 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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