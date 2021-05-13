ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 72:76.
Самым результативным игроком встречи стал форвард нижегородцев Антон Астапкович, набравший 19 очков.
«Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед против ЦСКА — 1-1. Решающая встреча состоится в субботу, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 (мск).
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 76:72 (19:19, 21:20, 19:21, 17:12)
Н: Астапкович (19), Шеперд (13), Торопов (9)
Ц: Ухов (12), Клайберн (11), Шенгелия, Курбанов (оба — 10)
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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