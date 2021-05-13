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ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

21:39
13 мая. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — ЦСКА. Фото Twitter
13 мая. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — ЦСКА. Фото Twitter
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ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 72:76.

Самым результативным игроком встречи стал форвард нижегородцев Антон Астапкович, набравший 19 очков.

«Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед против ЦСКА — 1-1. Решающая встреча состоится в субботу, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 (мск).

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 76:72 (19:19, 21:20, 19:21, 17:12)

Н: Астапкович (19), Шеперд (13), Торопов (9)

Ц: Ухов (12), Клайберн (11), Шенгелия, Курбанов (оба — 10)

Счет в серии: 1-1.

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