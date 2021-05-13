Мальцев: «Мне абсолютно не стыдно за «Химки» в плей-офф»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (85:92).

«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали. Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились. Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи «Локомотиву»! Сегодня они были сильнее. Спасибо всем, кто переживал за «Химки» в этом самом тяжелом году, который можно было придумать», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.

Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».