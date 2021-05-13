Мальцев: «Мне абсолютно не стыдно за «Химки» в плей-офф»
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (85:92).
«К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился. Закончился не так, как мы планировали. Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились. Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье к нам не повернулось лицом. Удачи «Локомотиву»! Сегодня они были сильнее. Спасибо всем, кто переживал за «Химки» в этом самом тяжелом году, который можно было придумать», — цитирует Мальцева официальный сайт клуба.
Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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