«Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 92:85.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 30 очков.
Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Химки» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:92 (23:22, 29:23, 14:23, 19:24)
Х: Швед (16), Мозгов (15), Понкрашов (14)
Л: Уильямс-Госс (30), Херви (28), Кузминскас, Гордон (оба — 10)
Счет в серии: 0-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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