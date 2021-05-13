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«Локомотив-Кубань» выбил «Химки» из плей-офф Единой лиги ВТБ

21:32
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 92:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 30 очков.

Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Химки» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:92 (23:22, 29:23, 14:23, 19:24)

Х: Швед (16), Мозгов (15), Понкрашов (14)

Л: Уильямс-Госс (30), Херви (28), Кузминскас, Гордон (оба — 10)

Счет в серии: 0-2.

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