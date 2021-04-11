Мозгов вернется в баскетбол в матче с «Енисеем»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вернется в баскетбол в матче Единой лиги ВТБ против «Енисея», сообщает официальный сайт подмосковного клуба 11 апреля.

«Непонятно, какой матч может выдать их лидер Кулагин: он может как набрать как 20 очков, так и два. Могу точно сказать: будет битва, и нам отступать некуда, каждая победа дорога для того, чтобы забраться как можно выше в турнирной таблице. К нам присоединился Тимофей Мозгов. Очень рады, что после трех лет мучений с коленями он наконец вернулся в игру», — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев.

Подмосковный клуб успел внести 34-летнего титулованного баскетболиста в заявку на сезон в последние дни дедлайна и теперь рассчитывает на российского бигмена в решающих матчах турнира. Последний раз Мозгов выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией. С тех пор прошло более тысячи дней и 33 полных месяца. Все это время баскетболист лечил колено.

Матч «Химки» — «Енисей» состоится в понедельник, 12 марта. Начало — в 20.00 (мск).