Мозгов провел предигровую тренировку с «Химками» перед матчем с «Енисеем»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов провел предигровую тренировку перед матчем с «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

Ожидается, что игрок окажется в заявке «Химок» и примет участие в предстоящей встрече (12 апреля), сказала «СЭ» пресс-атташе «Химок» Ольга Крылова.

Подмосковный клуб успел внести 34-летнего титулованного баскетболиста в заявку на сезон в последние дни дедлайна и теперь рассчитывает на российского бигмена в решающих матчах турнира. Последний раз Мозгов выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией. С тех пор прошло более тысячи дней и 33 полных месяца. Все это время баскетболист лечил колено.

(Тимур Ганеев)