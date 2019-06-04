Моня заявил, что "Химки" настроены дать бой ЦСКА

Капитан "Химок" Сергей Моня прокомментировал предстоящую финальную серию Единой лиги ВТБ, где команда встретится с ЦСКА​. Первый матч команды проведут 5-го июня, начало – 19:30.

– Настраиваемся на то, чтобы дать ЦСКА бой, – приводит пресс-служба клуба слова Мони. – Два первых матча пройдут в Москве на площадке ЦСКА, и это будут тяжелые игры. Постараемся показать все, на что способны. "Химки" – единый кулак, все бьются друг за друга, никто особо не тянет одеяло на себя, все играют на команду и хотят победить. Самое главное, что мы все вместе. И у нас, и у ЦСКА есть и уставшие, и травмированные, но это финал, нужно выходить и биться.

"Химки" в третий раз подряд вышли в финал Единой лиги ВТБ, где их соперником станет чемпион Евролиги ЦСКА. Матчи финальной серии, которая играется до трех побед одной из команд, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.