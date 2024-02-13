«Уралмаш» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» обыграл «Минск» в гостевом матче второго этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ — 89:77.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Минска» Григорий Мотовилов и Джарред Огунгбеми-Джексон, набравшие по 21 очку. У победителей больше всего очков набрал Октавиус Эллис (18).

«Уралмаш» занимает первое место в сетке проигравших с результатом 2-0. У «Минска» 28-е поражение подряд.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 77:89 (17:18, 25:29, 19:13, 16:29)