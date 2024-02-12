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Сегодня, 18:40

«Автодор» победил «Астану»

Руслан Минаев
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«Автодор» на выезде обыграл «Астану» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:65.

Саратовский клуб одержал третью победу подряд и занимает третьем место в группе Б (12 побед и 16 поражений).

Клуб из Казахстана потерпел третье поражение подряд и располагается на 5-й строчке — 10 побед и 17 поражений.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 65:82 (16:20, 22:17, 13:24, 14:21)

«Астана»: Андерсон (22), Хэмм (16)

«Автодор»: Беслач (20), Хэммондс (17), Ньюмэн (15)

12 февраля. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Автодор
БК Астана
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