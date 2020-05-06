Матеуш Понитка: «Я хорошо знал российских игроков, и это помогло Польше победить Россию»

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка в интервью «Известиям» отметил, что знания о российских игроках помогли его сборной Польши в матче против России на втором групповом этапе чемпионата мира.

— Чуть меньше года назад закончился самый успешный чемпионат мира в истории польского баскетбола. Какие воспоминания остались от того события? Четвертьфинал был потолком той команды?

— Эти воспоминания останутся с нами навсегда. Отличный турнир, потрясающий опыт и, вероятно, лучшее баскетбольное приключение для большинства игроков нашей сборной. Я действительно не знаю, был ли четвертьфинал нашим максимумом. Нам пришлось играть со сборной Испании, которая через несколько дней выиграла чемпионат мира. Возможно, если бы мы попали на другого соперника, у нас было бы больше шансов пробиться в полуфинал, но, честно говоря, попадание в топ-8 — это потрясающий успех для польского баскетбола. Никто не ожидал от нас этого.

— В России все очень хорошо помнят матч с Польшей на втором групповом этапе, где ваша команда одержала волевую победу и не позволила подопечным Сергея Базаревича пробиться в четвертьфинал, а вы стали героем матча (14 очков, 9 подборов и 3 передачи). Вам помог опыт игры против российских игроков в Единой лиге — 2018/19?

— Безусловно. Когда ты хорошо знаешь своего противника, тебе легче атаковать или защищаться против него. Я играл с Фридзоном и Ивлевым в «Локомотиве», поэтому я понимал, как надо действовать, и давал подсказки своим партнерам. Я хорошо знал российских игроков, и это помогло нам победить. Это была отличная игра с высочайшим уровнем борьбы и постоянной сменой лидирующей стороны. В итоге в тот день мы были немного лучше, но могу сказать, что русские «оставили сердце» на паркете. Я и Фридзон закончили тот матч с рассечениями, которые пришлось зашивать прямо во время игры. Этот факт много говорит о накале борьбы на паркете.