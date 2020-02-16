Матч звезд Единой лиги ВТБ 2021 года пройдет в Москве

Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2021 года пройдет в Москве, сообщает ТАСС.

— Календарь соревнований уплотнился настолько, что пока нет возможности проводить в другом месте, Москва — самый удобный город, — отметил президент турнира Сергей Кущенко.

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходил уже четыре раза. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.