«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:75.

Лучшим игроком встречи стал ДеВон Акун-Перселл из краснодарской команды, который набрал 19 очков.

На счету УНИКСа 9 побед в 13 встречах. Казанская команда идет на третьей позиции в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» одержал 9 побед в 14 играх и занимает четвертое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 82:75 (12:21, 14:25, 26:16, 30:13)

Л: Акун-Перселл (19), Барфорд (16), Мартюк (15)

У: Димитриевич (18), Кулагин (17), Комолов (9)

2 декабря. Краснодар. «Баскет-холл»