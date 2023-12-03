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Сегодня, 13:45

ЦСКА разгромил «Астану»

Руслан Минаев
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ЦСКА в гостях разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:78.

Самым результативным игроком встречи стал Карвел Андерсон («Астана») — 25 очков.

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд. Армейцы лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 13 побед в 14 матчах.

«Астана» потерпела второе поражение подряд. Казахстанский клуб занимает 9-е место в таблице — 6 побед и 8 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — ЦСКА (Москва) — 78:112 (18:27, 19:35, 24:28, 17:22)

А: Андерсон (25), Джонсон (17)

Ц: Джекири (18+10 подборов), Жан-Шарль (17), Уэйр (17)

3 декабря. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК ЦСКА
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