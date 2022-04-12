«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Нижний Новгород»

«Локомотив-Кубань» с крупным счетом обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара одержала победу со счетом 97:70.

У хозяев самым результативными игроками матча стали Джонатан Мотли и Станислав Ильницкий, они набрали 22 и 19 очков соответственно.

В турнирной таблице чемпионата «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, имея 10 побед в 17 матчах. «Нижний Новгород» идет на седьмом месте с шестью победами в 17 матчах.

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«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 97:70 (29:12, 16:23, 26:19, 26:16)