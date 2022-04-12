Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:58

«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Нижний Новгород»

Читать «СЭ» в

«Локомотив-Кубань» с крупным счетом обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара одержала победу со счетом 97:70.

У хозяев самым результативными игроками матча стали Джонатан Мотли и Станислав Ильницкий, они набрали 22 и 19 очков соответственно.

В турнирной таблице чемпионата «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, имея 10 побед в 17 матчах. «Нижний Новгород» идет на седьмом месте с шестью победами в 17 матчах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 97:70 (29:12, 16:23, 26:19, 26:16)

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Остеопороз: причины, симптомы, профилактика
Анфиса Резцова: «Раньше машин за Олимпиаду не было, зато мне дали квартиру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС с крупным счетом победил «Автодор»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости