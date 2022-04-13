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Сегодня, 17:00

ЦСКА объявил о приобретении защитника Евгения Колесникова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник Евгений Колесников перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

«Горжусь возвращением в родной клуб, — приводит слова защитника пресс-служба ЦСКА. — С честью буду защищать знамя и цвета. Помню и знаю про победные традиции клуба, которые прививаются каждому воспитаннику и игроку, мы обязательно их продолжим. ЦСКА всегда будет первым!»

Колесников является воспитанником московского клуба. За юношескую команду ЦСКА он играл с 2002 по 2004 год.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за «Автодор» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5 процента трехочковых.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/evgeniy-kolesnikov-returns-to-tsska/
БК ЦСКА
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