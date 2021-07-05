«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Стэнтону Кидду
«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к легкому форварду Стэнтону Кидду, сообщает Eurohoops. Также 29-летним баскетболистом интересуются два клуба, которые выступят в Евролиге в следующем сезоне.
Кидд заканчивал сезон-2020/21 в составе «Хапоэля» из Иерусалима. В чемпионате Израиля Стэнтон выходил на площадку в 13 матчах, он набирал 12,6 очка, 4 подбора и 1,1 передачи в среднем за встречу.
Кидд имеет опыт выступлений в НБА за «Юту» в чемпионате-2019/20 — он вышел на площадку в четырех встречах, но не набрал очков в них.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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