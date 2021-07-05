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«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Стэнтону Кидду

08:00
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«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к легкому форварду Стэнтону Кидду, сообщает Eurohoops. Также 29-летним баскетболистом интересуются два клуба, которые выступят в Евролиге в следующем сезоне.

Кидд заканчивал сезон-2020/21 в составе «Хапоэля» из Иерусалима. В чемпионате Израиля Стэнтон выходил на площадку в 13 матчах, он набирал 12,6 очка, 4 подбора и 1,1 передачи в среднем за встречу.

Кидд имеет опыт выступлений в НБА за «Юту» в чемпионате-2019/20 — он вышел на площадку в четырех встречах, но не набрал очков в них.

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Иван Шитик все материалы автора

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