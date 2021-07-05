Миндаугас Кузминскас покинул «Локомотив-Кубань»
Литовский форвард Миндаугас Кузминскас покидает «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Миндаугас перешел в «Локо» из «Олимпиакоса» в ноябре 2019 года. За два сезона сыграл в составе красно-зеленых 63 матча (40 — в Лиге ВТБ и 23 — в Еврокубке).
В сезоне-2020/2021 он провел 24 матча в Лиге ВТБ со средней статистикой 14,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке на счету Миндаугаса в этом сезоне 19 матчей, в которых он набирал в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи.
Литовский форвард принимал участие в матчах всех звезд Единой лиги ВТБ в 2020 и 2021 годах.
Ранее появлялась информация, что 31-летний баскетболист может продолжить карьеру в «Зените».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю