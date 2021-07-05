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Миндаугас Кузминскас покинул «Локомотив-Кубань»

10:21
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Литовский форвард Миндаугас Кузминскас покидает «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Миндаугас перешел в «Локо» из «Олимпиакоса» в ноябре 2019 года. За два сезона сыграл в составе красно-зеленых 63 матча (40 — в Лиге ВТБ и 23 — в Еврокубке).

В сезоне-2020/2021 он провел 24 матча в Лиге ВТБ со средней статистикой 14,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке на счету Миндаугаса в этом сезоне 19 матчей, в которых он набирал в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи.

Литовский форвард принимал участие в матчах всех звезд Единой лиги ВТБ в 2020 и 2021 годах.

Ранее появлялась информация, что 31-летний баскетболист может продолжить карьеру в «Зените».

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/161812/

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Иван Шитик все материалы автора

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