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«Локомотив-Кубань» предлагал контракт на два года американскому защитнику

21:02
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«Локомотив-Кубань» хотел сохранить в составе защитника Найджела Уильямс-Госса. Клуб предлагал ему контракт на 2 миллиона долларов за два года.

По информации Defensa Central , Уильямс-Госс продолжит карьеру в мадридском «Реале». Московский ЦСКА также делал американцу предложение, но тот его отклонил.

Бывший игрок «Юты» провел за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Лиги ВТБ американец набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.

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Иван Шитик все материалы автора
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