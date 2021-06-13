«Локомотив-Кубань» предлагал контракт на два года американскому защитнику
«Локомотив-Кубань» хотел сохранить в составе защитника Найджела Уильямс-Госса. Клуб предлагал ему контракт на 2 миллиона долларов за два года.
По информации Defensa Central , Уильямс-Госс продолжит карьеру в мадридском «Реале». Московский ЦСКА также делал американцу предложение, но тот его отклонил.
Бывший игрок «Юты» провел за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Лиги ВТБ американец набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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