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Защитник «Црвены Звезды» станет игроком «Зенита»

00:32
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Защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд близок к подписанию контракта с «Зенитом». Стороны заключат соглашение в ближайшие дни, утверждает Eurohoops.

27-летний баскетболист договорился с клубом из Санкт-Петербурга об однолетнем контракте на 1,1 миллиона евро.

После выступления за «Торонто» в сезоне НБА-2018/19 Лойд перебрался в Европу, где провел один год за «Валенсию», а затем перешел в «Црвену Звезду».

В сезоне-2020/21 Лойд в составе сербского клуба выиграл Адриатическую лигу и чемпионат Сербии.

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Иван Шитик все материалы автора
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