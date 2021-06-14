Защитник «Црвены Звезды» станет игроком «Зенита»
Защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд близок к подписанию контракта с «Зенитом». Стороны заключат соглашение в ближайшие дни, утверждает Eurohoops.
27-летний баскетболист договорился с клубом из Санкт-Петербурга об однолетнем контракте на 1,1 миллиона евро.
После выступления за «Торонто» в сезоне НБА-2018/19 Лойд перебрался в Европу, где провел один год за «Валенсию», а затем перешел в «Црвену Звезду».
В сезоне-2020/21 Лойд в составе сербского клуба выиграл Адриатическую лигу и чемпионат Сербии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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