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Сегодня, 15:42

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с форвардом Антоном Квитковских

Анна Горшкова
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Антоном Квитковских.

21-летний Квитковских является воспитанником саратовского «Автодора», в основном составе которого он дебютировал в сезоне-2017/18.

Последние два года он уже был важным игроком ротации, регулярно выходя в стартовой пятерке. В минувшем сезоне уроженец Ижевска в среднем набирал 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.

За национальную сборную Квитковских дебютировал в матче с Нидерландами в Перми, который состоялся 24 февраля 2022 года. В той игре он набрал 3 очка.

Источник: https://lokobasket.com/news/192671/
БК Локомотив-Кубань
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