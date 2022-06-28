Антон Квитковских продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»

По информации «СЭ», форвард сборной России Антон Квитковских договорился о переходе в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб выкупит его контракт у «Автодора».

Саратовцы заработают на очередном своем воспитаннике. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

21-летний Квитковских дебютировал за основную команду «Автодора» в сезоне-2017/18. Последние два года он уже был важным игроком ротации, регулярно выходя в стартовой пятерке и проводя на паркете 20+ минут. В минувшем сезоне уроженец Ижевска в среднем набирал 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.

За национальную сборную Квитковских дебютировал в матче с Нидерландами в Перми, который состоялся 24 февраля 2022 года. В той игре он набрал 3 очка.