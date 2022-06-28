Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:08

Антон Квитковских продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», форвард сборной России Антон Квитковских договорился о переходе в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб выкупит его контракт у «Автодора».

Саратовцы заработают на очередном своем воспитаннике. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

21-летний Квитковских дебютировал за основную команду «Автодора» в сезоне-2017/18. Последние два года он уже был важным игроком ротации, регулярно выходя в стартовой пятерке и проводя на паркете 20+ минут. В минувшем сезоне уроженец Ижевска в среднем набирал 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи.

За национальную сборную Квитковских дебютировал в матче с Нидерландами в Перми, который состоялся 24 февраля 2022 года. В той игре он набрал 3 очка.

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Парма» близка к заключению контракта с 29-летним сенегальским центровым
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости