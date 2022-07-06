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Сегодня, 17:00

УНИКС предложил контракт бывшему центровому «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС предложил контракт центровому Джалену Рейнольдсу, сообщает инсайдер Sportando Алессандро Магги. В России 29-летний баскетболист может заработать 1,1 миллиона евро за сезон.

Однако итальянский «Виртус» остается наиболее вероятным кандидатом на подписание американца.

Ранее сообщалось, что клуб из Болоньи согласовал условия контракта с Рейнолдсом и в ближайшее время должен объявить о сделке официально.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.

БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК УНИКС
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