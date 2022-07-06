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Вице-президент по спортивной работе ЦСКА Фураева прокомментировала переход Боломбоя в греческий «Олимпиакос»

Алексей Еремин
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Вице-президент по спортивной работе ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала переход Джоэля Боломбоя в греческий «Олимпиакос».

«Есть регламент FIBA, по которому живут абсолютно все баскетбольные клубы, — цитирует RT Фураеву. — В нем сказано, что, если у человека нет действующего контракта, он может переходить в любой клуб. А у нас с Боломбоем закончилось соглашение летом этого года. Естественно, у нас есть к нему претензии по нарушению прошлого соглашения, и мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Но не можем предотвратить его переход в другой клуб, потому что единственным поводом для отказа может быть действующий контракт. А он у нас закончился».

28-летний Боломбой выступал за ЦСКА с 2018 года. Баскетболист покинул расположение московского клуба в конце февраля нынешнего года, позднее он отказался возвращаться в команду, несмотря на действующий контракт.

В 2018 году Боломбой получил российское гражданство, в декабре того же года он дебютировал за сборную России в игре отборочного турнира ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА Боломбой выигрывал Евролигу, а также дважды становился победителем Единой лиги ВТБ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1022904-furaeva-bolomboy-basketbol
БК Олимпиакос (Пирей)
БК ЦСКА
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