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«Локомотив-Кубань» предложил контракт Дариусу Томпсону

17:17
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«Локомотив-Кубань» предложил контракт защитнику Дариусу Томпсону на два года, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия.

Атакующий защитник склоняется к тому, чтобы принять предложение.

26-летний американец провел предыдущие два сезона за итальянский «Бриндизи». Интерес к Томпсону также проявляет испанская «Уникаха».

Томпсон был включен во вторую символическую пятерку по итогам прошедшего сезона Лиги чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора
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