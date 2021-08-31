«Автодор» объявил о подписании контракта с канадским разыгрывающим
«Автодор» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Кенни Чери. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на сезон-2021/22.
В розыгрыше Еврокубка-2020/21 в составе «Брешии» Чери провел 10 игр при средних показателях в 12,9 очка, 4,0 передачи и 2,1 подбора за матч. В итальянском чемпионате статистика Кенни составляла 11,0 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4573-kenny_chery_igrok_avtodora
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