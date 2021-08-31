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«Автодор» объявил о подписании контракта с канадским разыгрывающим

16:00
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«Автодор» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Кенни Чери. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на сезон-2021/22.

В розыгрыше Еврокубка-2020/21 в составе «Брешии» Чери провел 10 игр при средних показателях в 12,9 очка, 4,0 передачи и 2,1 подбора за матч. В итальянском чемпионате статистика Кенни составляла 11,0 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4573-kenny_chery_igrok_avtodora

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Иван Шитик все материалы автора

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