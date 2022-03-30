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Тренер «Астаны»: «Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играют только свои»

Деян Парежанин назвал причины разгромного поражения «Астаны» от «Локомотива-Кубань»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Деян Парежанин назвал причины разгромного поражения от «Локомотива-Кубань» (57:109) в Единой лиге ВТБ.

«Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играем только своими игроками. Поздравляю «Локо» с победой, они хорошо сыграли. В первой половине мы слишком много пропустили. Защита не удалась, но и соперник атаковал с очень высоким процентом, даже несмотря на сопротивление при бросках», — приводит слова Парежанина сайт Единой лиги ВТБ.

«Астана» потерпела шестое поражение подряд и остается на десятом месте в чемпионате России. Следующий матч команды пройдет 3 апреля дома с «Нижним Новгородом».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-prodlevaet-pobednuyu-seriyu-i-podnimaetsya-na-5-e-mesto/
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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