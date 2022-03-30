Тренер «Астаны»: «Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играют только свои»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Деян Парежанин назвал причины разгромного поражения от «Локомотива-Кубань» (57:109) в Единой лиге ВТБ.

«Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играем только своими игроками. Поздравляю «Локо» с победой, они хорошо сыграли. В первой половине мы слишком много пропустили. Защита не удалась, но и соперник атаковал с очень высоким процентом, даже несмотря на сопротивление при бросках», — приводит слова Парежанина сайт Единой лиги ВТБ.

«Астана» потерпела шестое поражение подряд и остается на десятом месте в чемпионате России. Следующий матч команды пройдет 3 апреля дома с «Нижним Новгородом».