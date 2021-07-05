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Кузминскас — о переходе в «Зенит»: «Очень приятно снова сыграть в Евролиге»

12:20
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Форвард Миндаугас Кузминскас объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в «Зените».

«Очень приятно снова сыграть в Евролиге. «Зенит» — это отличный тренер, профессиональный клуб и очень хорошие партнеры по команде. Обычно для меня очень сложно принимать решения, но в этот раз это было довольно легко. Рад присоединиться к команде и надеюсь, что «Зенит» сможет достичь самых высоких целей в новом сезоне», — цитирует литовца сайт клуба.

Последние два сезона 31-летний Кузминскас провел в «Локомотиве-Кубань». Он покинул клуб из Краснодара после истечения срока контракта.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/05/mindaugas-kuzminskas-novyy-igrok-bk-zenit-/

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Иван Шитик все материалы автора

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