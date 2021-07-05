Кузминскас — о переходе в «Зенит»: «Очень приятно снова сыграть в Евролиге»
Форвард Миндаугас Кузминскас объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в «Зените».
«Очень приятно снова сыграть в Евролиге. «Зенит» — это отличный тренер, профессиональный клуб и очень хорошие партнеры по команде. Обычно для меня очень сложно принимать решения, но в этот раз это было довольно легко. Рад присоединиться к команде и надеюсь, что «Зенит» сможет достичь самых высоких целей в новом сезоне», — цитирует литовца сайт клуба.
Последние два сезона 31-летний Кузминскас провел в «Локомотиве-Кубань». Он покинул клуб из Краснодара после истечения срока контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/05/mindaugas-kuzminskas-novyy-igrok-bk-zenit-/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю