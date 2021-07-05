Хави Паскуаль: «Мы очень рады, что Кузминскас станет частью нашей семьи»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал подписание контракта с форвардом Миндаугасом Кузминскасом.

«Мы очень рады, что Кузминскас станет частью нашей семьи. Он опытный игрок, который может играть на двух позициях — легкого и тяжелого форвардов, хорошо бросает с дистанции и отлично играет в лоупосте. Его антропометрические данные позволяют Миндаугасу хорошо работать на подборе», — цитирует тренера сайт «Зенита».

Затем слово взял генеральный директор клуба Александр Церковный.

«Миндаугас Кузминскас — опытный игрок, который может сыграть на позициях третьего и четвертого номеров. Его индивидуальные качества были отмечены различными наградами, а большое количество командных титулов говорят о том, что он знает цену побед. За два сезона в России Миндаугас заработал уважение и среди болельщиков, и среди специалистов. Уверен, что он станет важной частью нашей команды», — добавил он.

Контракт с 31-летним форвардом из Литвы рассчитан на 1 год.