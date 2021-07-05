Хави Паскуаль: «Мы очень рады, что Кузминскас станет частью нашей семьи»
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал подписание контракта с форвардом Миндаугасом Кузминскасом.
«Мы очень рады, что Кузминскас станет частью нашей семьи. Он опытный игрок, который может играть на двух позициях — легкого и тяжелого форвардов, хорошо бросает с дистанции и отлично играет в лоупосте. Его антропометрические данные позволяют Миндаугасу хорошо работать на подборе», — цитирует тренера сайт «Зенита».
Затем слово взял генеральный директор клуба Александр Церковный.
«Миндаугас Кузминскас — опытный игрок, который может сыграть на позициях третьего и четвертого номеров. Его индивидуальные качества были отмечены различными наградами, а большое количество командных титулов говорят о том, что он знает цену побед. За два сезона в России Миндаугас заработал уважение и среди болельщиков, и среди специалистов. Уверен, что он станет важной частью нашей команды», — добавил он.
Контракт с 31-летним форвардом из Литвы рассчитан на 1 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/05/mindaugas-kuzminskas-novyy-igrok-bk-zenit-/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю