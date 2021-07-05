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Миндаугас Кузминскас заключил контракт с «Зенитом»

12:13
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Баскетбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил, что заключил контракт с форвардом Миндаугасом Кузминскасом.

Последние два сезона 31-летний литовец провел в «Локомотиве-Кубань». Он покинул клуб из Краснодара после истечения срока контракта.

В сезоне-2020/2021 он провел 24 матча в Лиге ВТБ со средней статистикой 14,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке на счету Миндаугаса в этом сезоне 19 матчей, в которых он набирал в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи.

Литовский форвард принимал участие в матчах всех звезд Единой лиги ВТБ в 2020 и 2021 годах.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/05/mindaugas-kuzminskas-novyy-igrok-bk-zenit-/

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Иван Шитик все материалы автора

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