Миндаугас Кузминскас заключил контракт с «Зенитом»
Баскетбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил, что заключил контракт с форвардом Миндаугасом Кузминскасом.
Последние два сезона 31-летний литовец провел в «Локомотиве-Кубань». Он покинул клуб из Краснодара после истечения срока контракта.
В сезоне-2020/2021 он провел 24 матча в Лиге ВТБ со средней статистикой 14,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке на счету Миндаугаса в этом сезоне 19 матчей, в которых он набирал в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи.
Литовский форвард принимал участие в матчах всех звезд Единой лиги ВТБ в 2020 и 2021 годах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/05/mindaugas-kuzminskas-novyy-igrok-bk-zenit-/
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