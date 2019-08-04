Куртинайтис считает Крамера защитником с высоким баскетбольным IQ

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис - о новичке команды защитнике Крисе Крамере.

- Крамер — хороший игрок, с которым я работал в "Летувос Ритас" пару сезонов назад, - цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба. - Очень цепкий, физически крепкий защитник с высоким баскетбольным IQ, здорово понимает баскетбол. Крис — высокий разыгрывающий, как раз таким игрокам я отдаю предпочтение

Контракт заключен по схеме "1+1". Предыдущим клубом 31-летего американца был литовский "Ритас Вильнюс". Также он выступал за немецкие "Ольденбург" и "С. Оливер". В NCAA он играл за "Пердью".