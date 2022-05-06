Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:12

Кулагин поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с УНИКСом в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от встречи с УНИКСом в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Первые матчи серии в Санкт-Петербурге будут серьезным фактором, который сможет повлиять на результат. Мы провели хороший сезон для того, чтобы иметь преимущество своей площадки, и сейчас настраиваемся на то, чтобы провести два качественных матча и забрать эти победы на домашней площадке.

Мы хорошо знаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Мы делаем все возможное для того, чтобы подготовиться к этому поединку и показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится 6 мая в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5844
БК Зенит
БК УНИКС
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Снова красно-белые? Куда уходит Дзюба из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости