Кулагин поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с УНИКСом в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от встречи с УНИКСом в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Первые матчи серии в Санкт-Петербурге будут серьезным фактором, который сможет повлиять на результат. Мы провели хороший сезон для того, чтобы иметь преимущество своей площадки, и сейчас настраиваемся на то, чтобы провести два качественных матча и забрать эти победы на домашней площадке.

Мы хорошо знаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Мы делаем все возможное для того, чтобы подготовиться к этому поединку и показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится 6 мая в 20:00 по московскому времени.