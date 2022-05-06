Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»

Перасович поделился ожиданиями от встречи УНИКСа с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Нам предстоят сложные поединки с потенциальным участником «Финала Четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все — размер, снайперы, талант, отличный тренер. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними — в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», — приводит слова Перасовича сайт «Зенита».

Первые полуфинальные матчи между «Зенитом» и УНИКСом пройдет 6 и 8 мая на паркете «СИБУР Арены».