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Велимир Перасович: «Состав УНИКСа претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции»

Перасович поделился ожиданиями от встречи УНИКСа с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Нам предстоят сложные поединки с потенциальным участником «Финала Четырех» Евролиги. У «Зенита» есть все — размер, снайперы, талант, отличный тренер. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними — в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», — приводит слова Перасовича сайт «Зенита».

Первые полуфинальные матчи между «Зенитом» и УНИКСом пройдет 6 и 8 мая на паркете «СИБУР Арены».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-zenit
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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