УНИКС победил «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
УНИКС победил «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 74:65.
В составе победителей больше всего очков набрал Марио Хезонья. В его активе 27 очков. У «Зенита» 17 очков набрал Билли Бэрон.
Счет в серии стал 1-0 в пользу УНИКСа. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге 8 мая.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 65:74 (10:20, 22:15, 9:19, 24:20)
6 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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