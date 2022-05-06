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Сегодня, 21:52

УНИКС победил «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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УНИКС победил «Зенит» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 74:65.

В составе победителей больше всего очков набрал Марио Хезонья. В его активе 27 очков. У «Зенита» 17 очков набрал Билли Бэрон.

Счет в серии стал 1-0 в пользу УНИКСа. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге 8 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 65:74 (10:20, 22:15, 9:19, 24:20)

6 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК УНИКС
1
2
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