Коста Куфос: «Удаление Итудиса? Нельзя делать из этого оправдания»
23:12
Центровой ЦСКА Коста Куфос — о матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (81:72).
— Мы вышли играть на победу, — заявил Куфос. — Соперник действовал в полную силу. Это отличная командная победа. Я не играл последние 6-7 недель. Мне еще нужно время, чтобы втянуться. Я поправился раньше, чем ожидалось, но не ищу оправданий. Нужно просто продолжать, и я стану значительно лучше. Теперь я возвращаюсь в ритм и скоро смогу лучше помочь команде.
— Как отразилось удаление Димитрис Итудиса?
— Это часть игры, такое случает. Нельзя делать из этого оправдания.
Мы хорошо боролись, и все здорово сыграли сегодня. (Евгений Белоусов)
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