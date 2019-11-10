Коста Куфос: «Удаление Итудиса? Нельзя делать из этого оправдания»

Центровой ЦСКА Коста Куфос — о матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (81:72).

— Мы вышли играть на победу, — заявил Куфос. — Соперник действовал в полную силу. Это отличная командная победа. Я не играл последние 6-7 недель. Мне еще нужно время, чтобы втянуться. Я поправился раньше, чем ожидалось, но не ищу оправданий. Нужно просто продолжать, и я стану значительно лучше. Теперь я возвращаюсь в ритм и скоро смогу лучше помочь команде.

— Как отразилось удаление Димитрис Итудиса?

— Это часть игры, такое случает. Нельзя делать из этого оправдания.

Мы хорошо боролись, и все здорово сыграли сегодня. (Евгений Белоусов)

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