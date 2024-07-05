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Сегодня, 15:31

Карданахишвили стал игроком «Самары»

Алина Савинова
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«Самара» объявила о переходе 22-летнего защитника ЦСКА Антона Карданахишвили.

Баскетболист является воспитанником спортшколы ЦСКА. За волжскую команду он уже выступал в сезоне-2022/23 на правах аренды, после чего дебютировал в основе красно-синих.

«Хочу поблагодарить всю семью ЦСКА за прекрасные шесть лет! Здесь я вырос, прошел все этапы, начиная с «ЦСКА-Юниор», и дорос до основной команды. Вместе нам удалось выиграть Кубок Белова! Для меня это большая честь и незабываемые воспоминания на всю жизнь. Не прощаюсь. Надеюсь, скоро увидимся!» — приводит пресс-служба самарского клуба слова Карданахишвили.

В минувшем сезоне плеймейкер провел 28 матчей в составе ЦСКА, в среднем набирая по 2,4 очка и 1,3 передачи за 8,6 минуты на паркете.

Источник: https://t.me/cskabasket/11764
Баскетбол
БК Самара
БК ЦСКА
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