Карданахишвили стал игроком «Самары»

«Самара» объявила о переходе 22-летнего защитника ЦСКА Антона Карданахишвили.

Баскетболист является воспитанником спортшколы ЦСКА. За волжскую команду он уже выступал в сезоне-2022/23 на правах аренды, после чего дебютировал в основе красно-синих.

«Хочу поблагодарить всю семью ЦСКА за прекрасные шесть лет! Здесь я вырос, прошел все этапы, начиная с «ЦСКА-Юниор», и дорос до основной команды. Вместе нам удалось выиграть Кубок Белова! Для меня это большая честь и незабываемые воспоминания на всю жизнь. Не прощаюсь. Надеюсь, скоро увидимся!» — приводит пресс-служба самарского клуба слова Карданахишвили.

В минувшем сезоне плеймейкер провел 28 матчей в составе ЦСКА, в среднем набирая по 2,4 очка и 1,3 передачи за 8,6 минуты на паркете.