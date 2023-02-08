Карасев — о поражении от УНИКСа: «Не может быть никаких оправданий, безвольная игра»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Не может быть никаких оправданий, безвольная игра с нашей стороны. 22 ошибки, непонятные решения. Так играть мы не имеем права. Возможно, кто-то из игроков решил, что мы уже всего добились, но это не так. Теперь нужно возвращаться на тренировки и работать с удвоенной силой», — цитирует пресс-служба казанского клуба Карасева.

УНИКС с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. МБА — последний (23 очка).