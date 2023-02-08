Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:44

Карасев — о поражении от УНИКСа: «Не может быть никаких оправданий, безвольная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Не может быть никаких оправданий, безвольная игра с нашей стороны. 22 ошибки, непонятные решения. Так играть мы не имеем права. Возможно, кто-то из игроков решил, что мы уже всего добились, но это не так. Теперь нужно возвращаться на тренировки и работать с удвоенной силой», — цитирует пресс-служба казанского клуба Карасева.

УНИКС с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. МБА — последний (23 очка).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-report-
БК МБА
БК УНИКС
Василий Карасев
0
Читайте также
Щербакова не получила премию ISU в номинации «Самый ценный фигурист»
Источник: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перасович: «На данный момент УНИКС не думает о погоне за ЦСКА»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости