«Автодор» обыграл «Енисей»

«Автодор» на выезде обыграл «Енисей» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:82.

В составе саратовского клуба больше всех набрал Малик Ньюмэн (27 очков). У команды из Красноярского края — Тимофей Герасимов (24 очка).

«Автодор» одержал 9 побед в 24 матчах. «Енисей» — 8 побед после 25 встреч.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 82:86 (24:19, 19:26, 17:18, 22:23)

8 февраля. Красноярск. «Арена-Север».