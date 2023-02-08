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Перасович: «На данный момент УНИКС не думает о погоне за ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА (94:63) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для нас это очень важная победа, особенно после тех двух не самых удачных игр, которые мы провели с «НН» и «Локомотивом». В первой шестерке все матчи непредсказуемы, здесь каждый может обыграть каждого. На данный момент мы не думаем о погоне за ЦСКА, нужно двигаться от игры к игре», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

УНИКС с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. МБА — последний (23 очка).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-report-
БК МБА
БК УНИКС
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