Перасович: «На данный момент УНИКС не думает о погоне за ЦСКА»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА (94:63) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Для нас это очень важная победа, особенно после тех двух не самых удачных игр, которые мы провели с «НН» и «Локомотивом». В первой шестерке все матчи непредсказуемы, здесь каждый может обыграть каждого. На данный момент мы не думаем о погоне за ЦСКА, нужно двигаться от игры к игре», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

УНИКС с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. МБА — последний (23 очка).