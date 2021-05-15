Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Итудис сравнил решающий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» с финалом

10:17
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Эта игра сродни финалу. Счет в серии равный, соперник играет жестко. Мы довольно плохо бросали, как трехочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи — в 15.00 (мск). Победитель выйдет в полуфинал плей-офф, где встретится с «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-05-15-cska-n-novgorod-preview/

Читайте также

«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
Загитова и Медведева вне сборной, уедут ли Влашич и Азмун, интриги последнего тура РПЛ
Губерниев — о Медведевой и Загитовой: «Скорее всего, их время ушло»
«Хотелось снести Головкину голову». Канело — о Флойде, GGG, бизнесе и самом сложном моменте в жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд