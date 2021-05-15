Итудис сравнил решающий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» с финалом
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
«Эта игра сродни финалу. Счет в серии равный, соперник играет жестко. Мы довольно плохо бросали, как трехочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 15 мая. Начало встречи — в 15.00 (мск). Победитель выйдет в полуфинал плей-офф, где встретится с «Зенитом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-15-cska-n-novgorod-preview/
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