Итудис поделился ожиданиями от решающего матча серии с «Нижним Новгородом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Эта игра сродни финалу. Счет в серии равный, соперник играет жестко. Мы довольно плохо бросали, как трехочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать завтра», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
Счет в серии до двух побед равный — 1-1. Решающая встреча состоится в завтра, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-15-cska-n-novgorod-preview/
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