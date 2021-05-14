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Итудис поделился ожиданиями от решающего матча серии с «Нижним Новгородом»

14 мая 2021, 23:38
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Эта игра сродни финалу. Счет в серии равный, соперник играет жестко. Мы довольно плохо бросали, как трехочковые, так и штрафные, и этого больше не повторится. Мы настроены и решительны, знаем, что нужно делать, и будем это делать завтра», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.

Счет в серии до двух побед равный — 1-1. Решающая встреча состоится в завтра, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-05-15-cska-n-novgorod-preview/

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