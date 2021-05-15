ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в следующий раунд плей-офф
ЦСКА одержал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Нижнего Новгорода». Московский клуб взял верх со счетом 79:75.
Это победа позволила красно-синим выйти в следующий раунд.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 22 очка. У нижегородцев 22 очка записал в свой актив Артем Комолов.
За выход в финал ЦСКА поспорит с победителем регулярного чемпионата «Зенитом».
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 79:75 (25:25, 18:16, 17:22, 19:12)
Счет в серии: 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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