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ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в следующий раунд плей-офф

17:17
15 мая. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 79:75. Фото БК ЦСКА.
15 мая. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 79:75. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА одержал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Нижнего Новгорода». Московский клуб взял верх со счетом 79:75.

Это победа позволила красно-синим выйти в следующий раунд.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 22 очка. У нижегородцев 22 очка записал в свой актив Артем Комолов.

За выход в финал ЦСКА поспорит с победителем регулярного чемпионата «Зенитом».

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1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 79:75 (25:25, 18:16, 17:22, 19:12)

Счет в серии: 2-1.

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