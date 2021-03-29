Итудис отстранил Джеймса от матчей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил защитника армейцев Майка Джеймса от матчей команды, сообщает официальный сайт клуба 29 марта.

Причины такого решения не называется. В декабре прошлого года между специалистом и Джеймсом произошел конфликт, из-за которого Майк уже пропускал несколько игр ЦСКА.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.