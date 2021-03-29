Баскетболист ЦСКА Джеймс рассказал, что делает после отстранения
17:53
Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 29 марта на своей странице в Twitter рассказал, чем занимается после отстранения от игр клуба.
«Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс, намекая на популярные аниме-сериалы.
I think after i finish boruto ima watch attack on titan yea yea yea— Mike James (@TheNatural05) March 29, 2021
29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.
В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.
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