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Баскетболист ЦСКА Джеймс рассказал, что делает после отстранения

17:53
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Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 29 марта на своей странице в Twitter рассказал, чем занимается после отстранения от игр клуба.

«Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс, намекая на популярные аниме-сериалы.

29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.

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