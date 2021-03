Баскетболист ЦСКА Джеймс рассказал, что делает после отстранения

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 29 марта на своей странице в Twitter рассказал, чем занимается после отстранения от игр клуба.

«Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс, намекая на популярные аниме-сериалы.

I think after i finish boruto ima watch attack on titan yea yea yea