Баскетболист ЦСКА Джеймс рассказал, что делает после отстранения

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс 29 марта на своей странице в Twitter рассказал, чем занимается после отстранения от игр клуба.

«Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс, намекая на популярные аниме-сериалы.

I think after i finish boruto ima watch attack on titan yea yea yea — Mike James (@TheNatural 05 ) March 29, 2021

29 марта стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил лидера армейцев от ближайших матчей.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний американец провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.