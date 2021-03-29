«Астана» рассталась с защитником Девином Марблом
16:11
«Астана» объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с атакующим защитником Девином Марблом, сообщает официальный сайт клуба 29 марта.
Марбл принял участие в 20 матчах за «Астану», 11 из которых прошли в рамках Единой лиги ВТБ и 9 игр — в казахстанской лиге.
В рамках Лиги ВТБ 28-летний экс-игрок НБА набирал в среднем 11,8 очка, 3,7 подбора и 2,4 результативной передачи.
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