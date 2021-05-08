Источник: «Зенит» претендует на форварда «Барселоны»

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Виктору Клаверу. На игрока также претендует «Реал», сообщает Defensa Central.

В нынешнем чемпионате Евролиги Клавер принял участие в 13 матчах, набирая в них 2,5 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 0,3 передачи.

Клавер уже имеет опыт выступлений в России, где играл за «Химки» и «Локомотив-Кубань».