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Источник: «Зенит» претендует на форварда «Барселоны»

14:43
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«Зенит» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Виктору Клаверу. На игрока также претендует «Реал», сообщает Defensa Central.

В нынешнем чемпионате Евролиги Клавер принял участие в 13 матчах, набирая в них 2,5 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 0,3 передачи.

Клавер уже имеет опыт выступлений в России, где играл за «Химки» и «Локомотив-Кубань».

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