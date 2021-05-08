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Итудис рассказал о реакции игроков ЦСКА на отстранение Джеймса

12:46
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о том, как игроки команды отреагировали на отстранение разыгрывающего Майка Джеймса, который позднее заключил контракт с «Бруклином».

«В команде должна быть структура, система. Когда ты понимаешь, что команда готова сделать следующий шаг, но при этом видишь, что у нее возникают трудности из-за определенных ситуаций, нужно действовать. Сейчас ЦСКА показывает хороший баскетбол, мы находимся в здоровом состоянии. Игроки все понимали, они видели, что происходило в клубе. Они понимали обстоятельства, несправедливость ситуации, проблемы, с которыми мы сталкивались. Мы вернулись полными решимости. Я гордился своим тренерским штабом и менеджментом, когда мы вышли из этой ситуации», — приводит Eurohoops слова Итудиса.

Джеймс был отстранен от игр решением тренерского штаба 29 марта. Американец, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/el/euroleague-el-2/1203072/dimitris-itoudis-o-dis-protathlitis-evropis-me-tin-tsska-sto-eurohoops-video/

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