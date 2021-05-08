Итудис рассказал о реакции игроков ЦСКА на отстранение Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о том, как игроки команды отреагировали на отстранение разыгрывающего Майка Джеймса, который позднее заключил контракт с «Бруклином».

«В команде должна быть структура, система. Когда ты понимаешь, что команда готова сделать следующий шаг, но при этом видишь, что у нее возникают трудности из-за определенных ситуаций, нужно действовать. Сейчас ЦСКА показывает хороший баскетбол, мы находимся в здоровом состоянии. Игроки все понимали, они видели, что происходило в клубе. Они понимали обстоятельства, несправедливость ситуации, проблемы, с которыми мы сталкивались. Мы вернулись полными решимости. Я гордился своим тренерским штабом и менеджментом, когда мы вышли из этой ситуации», — приводит Eurohoops слова Итудиса.

Джеймс был отстранен от игр решением тренерского штаба 29 марта. Американец, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона.